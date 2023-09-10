Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri çalışmalarda 45 şüpheli hakkında işlem yaparken, 165,45 gram esrar, 10,31 gram eroin, 308,41 gram metamfetamin, 2,68 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 54 adet sentetik ecza ve 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Ayrıca, uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından aranması olan 5 zanlı da yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Edirne'de narkotik ekipleri çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada gerçekleştirdikleri çalışmalarda 45 şüpheli hakkında işlem yaptı.

Yapılan çalışmalarda 165,45 gram esrar, 10,31 gram eroin, 308,41 gram metamfetamin, 2,68 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 54 adet sentetik ecza, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından aranması olan 5 zanlı ise yakalanarak adli makamlara teslim edildi.