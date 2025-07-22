Edirne'de Nalbur Dükkanı Deposunda Yangın Çıktı

Edirne'de Nalbur Dükkanı Deposunda Yangın Çıktı
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Uzunköprü ilçesinde bir nalbur dükkanının deposunda çıkan yangında, içerideki malzemeler kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilerek yangına müdahale etti.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde nalbur dükkanının deposunda çıkan yangında içerideki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Büyük Şehsuvarbey Mahallesi İnönü Caddesi'nde nalbur dükkanına ait depoda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depodaki nalbur malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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