Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında öğrenciler müzeleri gezdi - Haberler

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Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında öğrenciler müzeleri gezdi

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de Müzeler Haftası kapsamında öğrenciler müzeleri gezdi

Edirne'de "Müzeler Haftası" kapsamında ilkokul öğrencileri müzeleri gezdi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de "Müzeler Haftası" kapsamında ilkokul öğrencileri müzeleri gezdi.

Edirne ve bazı köylerdeki ilköğretim öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesine geldi.

Öğrenciler ilk olarak müzede bulunan tarihi eserleri inceledi, eserler hakkında öğretmenlerinden ve müze yetkililerinden bilgi aldı.

Öğrenciler müze bahçesindeki Bizans ve Roma dönemlerine ait heykel, sütun, lahit mezar ve mermer parçalarının bulunduğu alanı da gezdi.

Daha sonra öğrenciler, kendileri için hazırlanmış ve içerisinde çeşitli objelerin yer aldığı kum havuzunda arkeolojik kazı yaptı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Arkeoloji, Edirne, Müze, Güncel, Haberler

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