Edirne'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

EDİRNE'de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yangın, akşam saatlerinde Dilaverbey Mahallesi Manyas Karakol Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Hiç kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın evde zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel