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Edirne'de Müstakil Evde Yangın Çıktı

Edirne'de Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenmesi için araştırmalar sürüyor.

EDİRNE'de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yangın, akşam saatlerinde Dilaverbey Mahallesi Manyas Karakol Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde çıktı. Henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Hiç kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın evde zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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