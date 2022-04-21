Edirne'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Haberler

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Edirne'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hacılar köyünde oturan S.B'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası söndürüldü.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

İtfaiye, Edirne, Yangın, Güncel, Haberler

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