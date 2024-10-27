Edirne'de Motosikletten Esrar Çıktı, Sürücü Gözaltına Alındı

EDİRNE'de polis tarafından durdurulan motosikletin ön cam kısmına saklanmış bir miktar esrar ele geçilirken, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Sarayiçi Kavşağı'nda yaptıkları uygulamada durdurdukları motosiklette arama yaptı. Aramada, motosikletin ön cam kısmına saklanmış 9,33 gram esrar ele geçirildi. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü hakkında adli ve idari işlem yapılarak, gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,