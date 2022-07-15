Edirne'de motosikletli polislerin şüphelendiği kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de, motosikletli polis timleri durumundan şüphelendikleri kişinin üzerinde bir miktar esrar yakaladı.
Edirne'de, motosikletli polis timleri durumundan şüphelendikleri kişinin üzerinde bir miktar esrar yakaladı.
Polis ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde yaptıkları uygulama esnasında şüpheli B.M'yi durdurdu.
B.M'nin üst aramasında 2,22 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel