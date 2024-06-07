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Edirne'de motosikletin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

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Atatürk Bulvarı'nda C.A'nın kullandığı motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İ.T'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İ.T. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.T. hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü C.A. polis merkezine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edirne'de motosikletin yayaya çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Bulvarı'nda C.A'nın kullandığı 34 EJT 477 plakalı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan İ.T'ye (78) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan İ.T. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan İ.T, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü C.A, polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

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