Edirne'de Motosikletin Yayaya Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında
Edirne'de bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada hem sürücü hem de yaya yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Edirne'de motosikletin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.I. idaresindeki 22 ADK 631 plakalı motosiklet, Yancıkçı Şahin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.İ'ye çarptı.
Kazada sürücü ve S.İ yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosikletin yayaya çarpma anı, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
