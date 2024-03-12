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Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

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Atatürk Bulvarı'nda seyreden bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Edirne'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyreden T.G. idaresindeki 22 ADF 448 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan O.M'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Bulvarı Motosiklet Edirne Trafik Kazaları Güncel Haberler

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