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Edirne'de motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kaza anı araç kamerasınca kaydedildi

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Edirne'de motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı, başka bir aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edirne'de motosikletin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kaza anı araç kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Bulvarı'nda Yusuf G'nin kullandığı 06 BZS 458 plakalı motosiklet yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nesrin G'ye (70) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Nesrin G. ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Nesrin G. kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralandığı öğrenilen motosiklet sürücüsünün de tedavisine kaldırıldığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde devam ediliyor.

Kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası Motosiklet Edirne Trafik Kazaları Güncel Haberler

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