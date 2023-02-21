Edirne'de motosikletin çarptığı dede ve torunu yaralandı Güncel Haberler Edirne'de motosikletin çarpması sonucu yaralanan dede ve torunu hastaneye kaldırıldı. Edirne'de motosikletin çarpması sonucu yaralanan dede ve torunu hastaneye kaldırıldı. E.T'nin kullandığı 18 BD 118 plakalı motosiklet, Abdurrahman Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan E.D.K. (8) ve dedesi İ.K'ye (56) çarptı. Motosiklet, E.A. idaresindeki 22 EA 523 plakalı otomobile çarparak durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı dede ve torunu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Motosiklet Edirne Güncel Haberler

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