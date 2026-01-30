Haberler

Edirne'de motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı

Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle getirilen motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkma yasağı, Valilik tarafından kaldırıldı. Motosiklet ve elektrikli skuterler saat 12.00 itibarıyla trafikte yer alabilecek.

Edirne'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve skuterler için uygulanan trafiğe çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle trafik seyri ve can güvenliği açısından alınan tedbirlerin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, motosiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motokuryelerin saat 12.00 itibarıyla trafiğe çıkabileceği kaydedildi.

Vatandaşlar ile sürücülerden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

Şiddetli sağanak nedeniyle dün motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması Valilik kararıyla yasaklanmıştı.

