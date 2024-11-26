Edirne'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve bir yolcusu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.V. idaresindeki 34 KLK 593 plakalı motosikletle C.K. yönetimindeki 22 KC 086 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki M.K. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü C.K, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.