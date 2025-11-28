Edirne'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Edirne'de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
E.U'nun idaresindeki 34 MIE 377 plakalı motosiklet Şükrüpaşa Mahallesi'nde M.Ç'nin kullandığı 34 DKZ 601 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosikletin arkasındaki yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücüler ifade için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel