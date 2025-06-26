Edirne'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Edirne'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı
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Edirne'de bir motosikletin hafif ticari araçla çarpışma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sonrası motorkurye yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de motosikletin hafif ticari araçla çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Motokurye H.B. idaresindeki 22 ADV 175 plakalı motosiklet, Bahriye Üçok Caddesi'nde A.E'nin kullandığı 22 ADP 888 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motorkurye, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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