Edirne'de motosiklet ve hafif ticari araç çarpışması: 1 yaralı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücü ise polis merkezine götürüldü.
Edirne'de motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Ö'nün kullandığı motosiklet Tarlakapı Caddesi'nde R.Ö'nün idaresindeki 22 DE 983 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan sürücü yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücü ise polis merkezine götürüldü.