ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki fırsat penceresini Ukrayna ve Rusya heba etmemeli

İstanbul zirvesine ilişkin çarpıcı çıkış! Erdoğan'dan iki lidere uyarı
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı

Edirne'de Motosiklet TIR'a Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Edirne'de Motosiklet TIR'a Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesindeki kazada motosiklet sürücüsü M.C.D., TIR'a arkadan çarparak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan motosikletin sürücüsü M.C.D. (26) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keşan-İpsala kara yolu üzerindeki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İpsala'dan, Keşan yönüne giden M.C.D. yönetimindeki 22 ADF 492 plakalı motosiklet, Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden A.A. idaresindeki 41 TK 100 çekici ve 41 YK 588 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü M.C.D., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR sürücüsü A.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.