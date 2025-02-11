İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi

Kar yağışı kenti esir alacak! İstanbul'da eğitime ara
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
İstanbul kar alarmı! Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı

Apar topar AKOM'a geçen İmamoğlu saat verip uyardı
8 yaşındaki Narin cinayeti davasında tutuklanan ağabey Enes Güran için tahliye talebi

Narin davasında ağabey Enes Güran için sürpriz başvuru!

Edirne'de Motosiklet Sürücülerine Ceza ve Denetim

Edirne'de Motosiklet Sürücülerine Ceza ve Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de gerçekleştirilen denetimlerde trafik ekipleri 80 motosiklet kontrol etti, 25 sürücüye toplam 32 bin lira ceza uygulandı. Sürücüler, bozuk yollardan dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Edirne'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı'nda yaptığı denetimlerde, 80 motosiklet kontrol edildi, 25 sürücüye toplam 32 bin lira ceza uygulandı.

Kontrollerde 2 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca sürücülere reflektörlü kol bandı hediye edildi.

Motosiklet sürücüleri ise kentteki bozuk yollardan dolayı mağduriyet yaşadıklarını, bazen motosikletten düşüp yaralandıklarını belirtiler.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
img

Sessiz sedasız imzayı attı! Galatasaray'dan bir transfer daha
img

Türkiye, Suriye için kararını verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü

Trafikte tartıştığı adamı tek tokatla öldürdü
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.