Edirne'de Motosiklet Sürücülerine Ceza ve Denetim
Edirne'de gerçekleştirilen denetimlerde trafik ekipleri 80 motosiklet kontrol etti, 25 sürücüye toplam 32 bin lira ceza uygulandı. Sürücüler, bozuk yollardan dolayı yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.
Edirne'de polis ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı'nda yaptığı denetimlerde, 80 motosiklet kontrol edildi, 25 sürücüye toplam 32 bin lira ceza uygulandı.
Kontrollerde 2 motosiklet trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca sürücülere reflektörlü kol bandı hediye edildi.
Motosiklet sürücüleri ise kentteki bozuk yollardan dolayı mağduriyet yaşadıklarını, bazen motosikletten düşüp yaralandıklarını belirtiler.