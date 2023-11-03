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Edirne'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.