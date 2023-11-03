Edirne'de motosiklet otomobile çarptı, sürücü yaralandı
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletin otomobile çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, İnönü caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 22 UK 169 plakalı motosiklet, önünde ilerlemekte olan 22 KF 900 Plakalı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - EDİRNE