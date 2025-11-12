Edirne'de Motosiklet Kullanıcılarına Yönelik Trafik Denetimi
Edirne'de polis ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yaparak, sürücülerin ehliyet, kask ve koruyucu eldiven kontrollerini gerçekleştirdi. Eksiklikleri bulunan sürücülere ceza uygulandı.
Edirne'de polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, Sabuni Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi.
Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini, kask ve koruyucu eldivenleri ile motosikletlerin belgelerini kontrol etti.
Eksiklikleri olan sürücülere ise ceza uygulandı.
Trafik denetimlerinin süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel