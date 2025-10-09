Haberler

Edirne'de Motosiklet Kullanıcılarına Denetim Uygulandı

Edirne'de Motosiklet Kullanıcılarına Denetim Uygulandı
Güncelleme:
Edirne'de polis ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Sürücülerin ehliyet ve motosiklet belgeleri kontrol edilirken, yağışlı havalarda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Eksiklikleri bulunan sürücülere ceza kesildi.

Edirne'de polis ekiplerince motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce, Sabuni Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

Ayrıca ekipler sürücüleri yağışlı havalarda trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Eksiklikleri olan sürücülere ise ceza uygulandı.

Trafik denetimlerinin süreceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
