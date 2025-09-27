Haberler

Edirne'de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Edirne'de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir motosikletin başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü H.B.A. yaralandı. Motosikletin birden fazla araca sıkıştığı kazada, H.B.A. hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobile çarpıp, 2 aracın ortasına sıkıştıktan sonra başka otomobilin üzerine düşen motosikletin sürücüsü H.B.A. (51), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İspat Cami Mahallesi Hıdırağa Sokak'ta meydana geldi. H.B.A. yönetimindeki 22 AEC 908 plakalı motosiklet, T.A. idaresindeki 22 AES 957 plakalı otomobille çarpıştı. H.B.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet daha sonra yol kenarında park halinde bulunan iki otomobilin ortasında sıkıştı. H.B.A., sıkışan motosikletten fırlayarak park halindeki başka bir otomobilin üzerine düşüp yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.B.A. ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. H.B.A.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif

Dünya devinden Kenan'a inanılmaz teklif
Kuzey Kıbrıs'ta balkondan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite için gittiği KKTC'den memleketine cenazesi geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.