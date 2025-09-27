Edirne'de Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde otomobile çarpıp, 2 aracın ortasına sıkıştıktan sonra başka otomobilin üzerine düşen motosikletin sürücüsü H.B.A. (51), yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İspat Cami Mahallesi Hıdırağa Sokak'ta meydana geldi. H.B.A. yönetimindeki 22 AEC 908 plakalı motosiklet, T.A. idaresindeki 22 AES 957 plakalı otomobille çarpıştı. H.B.A.'nın kontrolünü kaybettiği motosiklet daha sonra yol kenarında park halinde bulunan iki otomobilin ortasında sıkıştı. H.B.A., sıkışan motosikletten fırlayarak park halindeki başka bir otomobilin üzerine düşüp yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.B.A. ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. H.B.A.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.