Haberler

Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ayrıca, Uzunköprü'de gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Edirne'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

O.K. idaresindeki motosiklet ile D.Y. yönetimindeki otomobil Kocasinan Mahallesi'nde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Uzunköprü'de ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli S.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

S.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atan şahsın cezası belli oldu

Türkiye'yi ayağa kaldıran yumruklu saldırıda karar çıktı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları yarından itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.