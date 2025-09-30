Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ayrıca, Uzunköprü'de gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Edirne'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
O.K. idaresindeki motosiklet ile D.Y. yönetimindeki otomobil Kocasinan Mahallesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Uzunköprü'de ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli S.D'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
S.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel