Edirne'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Yaralandı

EDİRNE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı S.İ. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yancıkçı Şahin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan S.İ. adlı kadına, M.I.'nın kullandığı 22 ADK 631 plakalı motosiklet çarptı. S.İ. yere düşerken, motosiklet sürücüsü M.I. da yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada S.İ. ile M.I. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.