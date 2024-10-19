Edirne'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

EDİRNE'de direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletten düşüp, karşı yönden gelen otomobilin altında kalan Sertan Yüksel (23), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sertan Yüksel, direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletten düşüp, yola savruldu. Caddede sürüklenen Yüksel, bu sırada karşı yönden gelen K.D. yönetimindeki 22 BF 601 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sertan Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri otomobil sürücüsü K.D.'yi gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.