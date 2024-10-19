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Edirne'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Edirne'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti
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Edirne Hükümet Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Sertan Yüksel, karşıdan gelen otomobilin altına girerek olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybettiği motordan seyir halindeyken düşüp, karşı yönden gelen otomobilin altına giren Sertan Yüksel (23), hayatını kaybetti.

Kaza akşam saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Sertan Yüksel, motosikletinin hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Cadde üzerinde sürüklenen Yüksel, bu sırada karşı yönden gelen K.D. yönetimindeki 22 BF 601 plakalı otomobilin altına girdi. Kazayı görenlerin ihbari üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, motosiklet sürücüsü Sertan Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise yolda trafiği kontrollü olarak sağladı. Otomobil sürücüsü K.D. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber – Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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