Edirne'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletteki iki kişi yaşamını yitirdi. Olayda motosiklet sürücüsü ve yolcu hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü jandarma tarafından ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

E.D. idaresindeki 22 AEE 097 plakalı otomobille plakasız motosiklet Beykent Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazanın etkisiyle motosikletteki Kemal B. ve Bülent Ç. yol kenarına savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal B. ve Bülent Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, cenazeler Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü E.D. ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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