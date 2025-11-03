Edirne'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu A.K. hayatını kaybetti, V.S. ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
A.K. ile V.S. idaresindeki motosikletler, Akhoca köyü girişinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı V.S. ise sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Çakıcı - Güncel