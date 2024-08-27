Edirne'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'nin Enez ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü A.A. (67) yaralandı, arkasındaki Ali Ergün (65) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Plaj Caddesi'nde meydana geldi. Kral Kızı Sokak'tan, Plaj Caddesi'ne dönüş yapan Ö.Ö. (51) yönetimindeki 34 KIR 687 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.A.'nın kullandığı 22 RE 548 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü A.A. ve arkasında oturan Ali Ergün yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Ergün, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ergün'ün cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Sağ bacağı ve kolunda kırıklar olan A.A.'nın tedavisinin sürdüğü bildirilirken, polis, otomobil sürücüsü Ö.Ö.'yü gözaltına aldı. A.A. ve Ali Ergün'ün ilçede balıkçılık yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.