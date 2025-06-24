Edirne'de Motosiklet Kamyonetle Çarpıştı: Bir Yaralı
Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Edirne'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
K.E.K. idaresindeki 22 ADY 646 plakalı motosiklet, Abdurrahman Mahallesi Bahariye Sokak'ta M.M. yönetimindeki 22 DU 422 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel