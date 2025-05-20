Edirne'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

Edirne'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
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Edirne'de meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

S.A. yönetimindeki 22 ADZ 635 plakalı motosiklet, Abdi İpekçi Caddesi'nde H.K. idaresindeki 34 AIC 402 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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