Edirne'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Edirne'de bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

EDİRNE'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hüseyin Alkaya Sokak'ta meydana geldi. Ara yoldan çıkan G.T.'nin kullandığı 22 AEL 678 plakalı otomobil, seyir halindeki D.K. idaresindeki 22 ADZ 838 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü D.K. ve arkasındaki E.E.G. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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