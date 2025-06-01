Edirne'de Motosiklet ile Midibüs Arasında Kaza: Motokurye Hastaneye Kaldırıldı

Edirne'de Motosiklet ile Midibüs Arasında Kaza: Motokurye Hastaneye Kaldırıldı
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Edirne'de meydana gelen kazada, motosiklet midibüsle çarpıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan motokurye hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de motosikletin midibüsle çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Motokurye A.T. idaresindeki 22 ADZ 860 plakalı motosiklet, Arif Paşa Caddesi'nde Y.A'nın kullandığı 22 M 0112 plakalı midibüsle çapıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüsün altında kalan motosiklet sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motorkurye, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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