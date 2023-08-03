Edirne'de Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmanın içerisinde park halinde bulunan motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, yaşları küçük olan şüphelileri belirleyerek gözaltına aldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 şüphelinin motosikleti çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Yeni Mahalle'deki bir apartmanın içerisinde park halinde bulunan motosikletin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Apartmanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler yaşları küçük olan hırsızların kimliklerini belirledi.

Olayla ilgili Ç.A, S.Ç, P.K. ve M.Y. gözaltına alınırken, motosiklet ise polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.