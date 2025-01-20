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Edirne'de Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı

Edirne'de Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Edirne'de İlham Ertem Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü B.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı.

Edirne'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

B.A. idaresindeki 10 ALB 813 plakalı motosiklet, İlham Ertem Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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