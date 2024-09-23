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Edirne'de Motosiklet Devrildi: İki Kadın Yaralandı

Edirne'de Motosiklet Devrildi: İki Kadın Yaralandı
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Edirne'de kontrolden çıkan bir motosiklet devrildi. Sürücü M.T.E. ve arkasındaki yolcu M.Ç. yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Edirne'de devrilen motosikletteki 2 kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.T.E'nin kullandığı 07 BUM 860 plakalı motosiklet, Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Eczacılık Fakültesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü M.T.E. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.Ç. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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