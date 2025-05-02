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Edirne'de Motosiklet-Cip Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Edirne'de Motosiklet-Cip Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
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Edirne'de bir cip ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de ciple çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

M.A. idaresindeki 22 ABR 962 plakalı ciple, U.E. yönetimindeki 22 AEB 196 plakalı motosiklet Lozan Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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