Edirne'de Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı
Edirne'nin İstasyon Mahallesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Edirne'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
U.Y. idaresindeki 22 ADL 015 plakalı motosiklet ile M.A.S'nin kullandığı 22 AEA 157 plakalı motosiklet, İstasyon Mahallesi Nilüfer Sokak'ta çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü M.A.S, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel