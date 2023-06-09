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Edirne'de Motosiklet Çalındı, Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı, İnşaat Malzemeleri Çalındı

Edirne'de Motosiklet Çalındı, Uyuşturucu Ele Geçirilen Şüpheli Gözaltına Alındı, İnşaat Malzemeleri Çalındı

Güncel Haberler

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı. Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Keşan ilçesindeki bir evden inşaat malzemeleri çalındı.

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

O.Ş'nin Karaağaç Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı

Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çavuşbey Mahallesi'nde durdurdukları taksideki B.Ç'nin üzerini aradı.

Aramada 1,25 gram metanfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ç. gözaltına alındı.

İnşaat malzemeleri çalındı

Keşan ilçesindeki bir evden inşaat malzemeleri çalındı.

Yenimescit Mahallesi'nde yaşayan T.M. evine geldiğinde testere, 12 kilogram inşaat demiri, hilti ve uçlarının yerinde olmadığını fark etti.

T.M'nin şikayeti üzerine İ.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emel Sampri - Güncel

Edirne Keşan Güncel Haberler

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