Edirne'de motosiklet çalındı
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Edirne'de yaşayan A.Z, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti. A.Z, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Menzilahır Mahallesi'nde yaşayan A.Z, evinin yakınlarına park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını fark etti.
A.Z, Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
İş yerinden hırsızlık
Edirne'de iş yerinden malzeme çalınan kişi polise başvurdu.
Babademirtaş Mahallesi'nde yaşayan K.A, dükkanını kontrol ettiğinde bazı malzemelerin çalındığını fark etti.
İş yeri sahibi Selimiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Keşan'da hırsızlık zanlısı tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde "hırsızlık" suçundan aranması olan zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri F.B'yi, İspat Cami Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin sorgusunda "hırsızlık" suçundan aranması olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.