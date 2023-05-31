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Edirne'de Mobilya Deposundaki Yangın Söndürüldü

Edirne'de Mobilya Deposundaki Yangın Söndürüldü

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Edirne'de mobilya, temizlik ve gıda malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yol açtığı hasarın ise 50 milyon Türk lirası olduğu tahmin ediliyor.

Edirne'de mobilya, temizlik ve gıda malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edirne'de Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Söndürme çalışmalarına ilçelerdeki itfaiyeler, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de destek verdi. Büyük hasara neden olan olan yangın sonrası depolardaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangının yol açtığı hasarın ise 50 milyon Türk lirası olduğu tahmin ediliyor. Yapılacak hasar tespit çalışmalarının ardından hasarın boyutu belirlenecek. Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi edindi.

Soğutma çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri ise yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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