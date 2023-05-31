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Edirne'de Mobilya Deposunda Yangın Çıktı

Edirne'de Mobilya Deposunda Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Edirne'de mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. Süloğlu ilçesi yolundaki Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Devam eden yangına Edirne Belediyesi İtfaiyesi ile orman işletme ekipleri müdahalede bulunuyor.

Edirne'de mobilya deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Süloğlu ilçesi yolundaki Edirne Toptancılar ve İmalatçılar Sitesi'ndeki bir mobilya deposunda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Devam eden yangına Edirne Belediyesi İtfaiyesi ile orman işletme ekipleri müdahalede bulunuyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

Edirne Belediyesi Süloğlu Edirne Güncel Haberler

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