Edirne'de mısır tarlasında 26 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Edirne'de yapılan bir operasyonda, Bosna köyündeki mısır tarlasında 26 bin 500 kök Hint keneviri bulundu. Tarla sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne'de mısır tarlasına ekilen 26 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Bosna köyündeki mısır tarlasında arama yaptı.

Aramada, tarlaya ekilen 26 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tarla sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.