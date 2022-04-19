Edirne'de minik öğrenciler sepet örücülüğü ve çinicilik atölye çalışmasına katıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de minik öğrenciler, sepet örücülüğü ve çinicilik atölye çalışmasında kendi ürünlerini tasarladı.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Deveci Han Kültür Merkezi'ndeki Rumeli Kültür Sanat Akademisi'ne gelen ilkokul öğrencileri, çinicilik ve sepet örücülüğü atölye çalışmasına katıldı.

El sanatları ustalarından önce bilgi alan öğrenciler ardından hem sepet ördü hem boyama yaptı.

Çini ustası Işıl Talaşman, gazetecilere, öğrencilere küçük yaşlarda el sanatlarını sevdirmeye çalıştıklarını söyledi.

Geleneksel sanatların yaşatılması için atölye çalışmaları yaptıklarını aktaran Talaşman, şunları kaydetti:

"Bugün çocuklarla bir workshop çalışmamız var. Çocuklara çini sanatını tanıtıyoruz. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de sanatı çocuklara sevdirmeyi amaçlıyoruz. Küçük bir karo üzerine bardak altlığı yapıyorlar. İstedikleri renkleri seçtiler ve boyadılar. Aynı zamanda sepet örücülüğü workshop çalışmasında sepet örücülüğünü öğreniyorlar."