Edirne'de Minik Gözlemciler Şekerleme Üretim Tesisini Ziyaret Etti

Edirne'de Minik Gözlemciler Şekerleme Üretim Tesisini Ziyaret Etti
Güncelleme:
Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Minik Gözlemciler Üretime Yolculuk' projesi kapsamında ilkokul öğrencileri şekerleme üretim tesisini ziyaret ederek gıda üretiminde hijyen ve kaliteyi yerinde gözlemledi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Minik Gözlemciler Üretime Yolculuk" Projesi kapsamında ilkokul öğrencileri şekerleme üretim tesisini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Şükrüpaşa İlkokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde kurabiye ve bademezmesi gibi ürünlerin üretim aşamaları gördü.

Öğrenciler proje sayesinde gıda üretiminde hijyen, kalite ve teknolojinin önemini yerinde gözlemledi.

Kentte "Kurabiyeci dede" olarak bilinen şekerlemeci Arif Meriç, üretim süreçleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
