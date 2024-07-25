Edirne'de minibüste düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de bir minibüsün gizli bölmesinde 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda TEM Otoyolu gişeler mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada gizli bölmede saklanan 12 düzensiz göçmen ve 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı ve FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.