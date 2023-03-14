Edirne'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

A.G. idaresindeki 39 ABC 567 plakalı otomobil, Rasim Ergene Caddesi Pınarbaşı Sokak girişinde, H.A'nın kullandığı 22 M 4041 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan İ.K, E.Ö. ve B.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan B.E'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.