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Edirne'de minibüs ve taksici esnafı barınaktan köpek sahiplendi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de minibüs ve taksici esnafı barınaktan köpek sahiplendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde taksi ve minibüs esnafı, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nden köpek sahiplendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde taksi ve minibüs esnafı, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nden köpek sahiplendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi sahiplendikleri köpeğe "Dolmuş" ismini verirken, Merkez Taksi Durağı ise "Dama" ismini koydu.

Belediye tarafından esnaflara, kulübe, mama ve su kabı hediye edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, minibüs ve taksici esnafını duyarlı davranışlarından dolayı kutladı.

Hayvan sahiplenmeyi artırmak istediklerini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Can dostlarımıza sahip çıkan minibüsçülerimizi tebrik ediyoruz. Kooperatif üyelerimiz sokaktan köpek sahiplendiler. Biz de kulübe, mama ve su odağı desteğinde bulunuyoruz. Tüm sokak hayvanları sahiplendirmek için mücadele ediyoruz. Derdimiz Keşan'da her canlıya sahip çıktığımızı göstermek. Keşan'da 6 bine yakın sokak hayvanı var. Her sokak, taksi durağı, fabrika, okullarımız sahiplendiğinde Keşan'ın mutlu ve aydınlık yapısı ortaya çıkacak. Keşan bizim evimiz ve tüm Keşan'ı mutlu etmek için çok çalışacağız."

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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