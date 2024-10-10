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Edirne'de Minibüs Şoförünün Cüzdanı Yolcu Tarafından Çalındı

Edirne'de Minibüs Şoförünün Cüzdanı Yolcu Tarafından Çalındı
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Edirne'de şehir içi ulaşım yapan bir minibüste, yolcu olarak binen A.F.'nin şoför Eren K.'nin cüzdanını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. A.F., şoförün görüş açısını kapatarak cüzdanı alıp kaçtı. Olay, emniyet güçlerinin çalışmasıyla aydınlatıldı.

EDİRNE'de şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüse binen A.F.'nin şoför Eren K.'nin cüzdanını çaldığı anlar, aracın kamerasına yansıdı.

Şehir içi ulaşımı sağlayan Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) minibüsüne duraktan yolcu olarak binen A.F., ön koltuğa oturdu. A.F., bir süre seyahat ettikten sonra inme hazırlığı yaparken elinde taşıdığı çantayla şoförün görüş açısını kapatıp, bölmedeki cüzdanını alıp, araçtan inerek uzaklaştı. Eren K. bir süre sonra cüzdanın yerinde olmadığını fark etti. Minibüsün güvenlik kamerasını inceleyen Eren K., cüzdanının çalındığını görerek polise başvurdu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin A.F. olduğunu belirleyerek yakaladı. Adliyeye sevk edilen A.F., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Midibüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; A.F.'nin şoförün arkasında çantasıyla oturduğu görülüyor. İneceği durağa yaklaşması ile çantasıyla sürücünün görüş açısını kapatan A.F., bu sırada el çabukluğuyla cüzdanı alıyor. Şoför Eren K. ise durumun farkına varmadan duraktan ayrılıp, yoluna devam ediyor.

Haber-Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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